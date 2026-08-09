Bei dem Besuch auf dem Alpakahof Nester können Kinder Alpakas, eine südamerikanische kleine Kamelart, hautnah erleben und die Tiere genau kennenlernen.

Bei den liebevollen, ruhigen Alpakas mit ihren großen Kulleraugen schlagen die Kinderherzen höher. Gemeinsam werden die Tiere versorgt und es gibt tolle Aufgaben für jeden. Der Umgang mit den Tieren trägt dazu bei, dass die Kinder Verantwortung übernehmen, das Einfühlungsvermögen und das Vertrauen zu einem Tier werden gestärkt.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-alpakas-hautnah-erleben-262H308001