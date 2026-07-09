Ob kuschelige Katze, wilder Löwe oder flinke Maus, in diesem Kurs dreht sich alles um unsere Lieblingstiere. Gemeinsam entdecken wir spielerisch, wie man Tiere Schritt für Schritt zeichnet und ihnen mit Farbe, Form und Ausdruck Leben einhaucht.

Nach einem kreativen Einstieg mit Zeichenübungen lernen wir verschiedene Techniken kennen: Wie entstehen Fellstrukturen, Bewegungen oder Gesichtsausdrücke? Mit Bleistift, Filz- und Buntstiften probieren wir vieles aus und üben, genau hinzuschauen. Wer möchte, kann eigene Tierfotos oder Kuscheltiere als Vorlage mitbringen. Am Ende nimmt jedes Kind ein persönliches Kunstwerk mit nach Hause - voller Fantasie, Farbe und tierischer Kreativität!

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-bastelwerkstatt-tierbilder-gestalten-262H308010