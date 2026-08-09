Die Kinder lernen die Feuerwehr in Heilbronn kennen. Sie besichtigen ein Feuerwehrauto, die Notrufleitzentrale und den Schlauchturm, hierzu gehören natürlich Blaulicht, Wasserschläuche, Schutzkleidung und vieles mehr.

Sie erfahren welche Aufgaben die Feuerwehr hat und wie die Feuerwehr ein Feuer löscht. Zudem lernen die Kinder einiges zum Thema Brandschutz, eigenes Verhalten im Brandfall und wie sie einen Notruf absetzen.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-besuch-bei-der-feuerwehr-262H308006/