Die Kinder besichtigen eine Rettungswache, erfahren wie ein Rettungswagen von innen aussieht und was sich alles im Notfallfahrzeug befindet.

Danach dürfen sie in der Fahrerkabine sitzen und sich vorstellen, wie es ist, wenn der Wagen mit Blaulicht zu Rettungseinsätzen fährt. Zudem lernen die Kinder, wie sie sich in Notfallsituationen verhalten müssen. Sie lernen, wann sie Hilfe benötigen und wie ein Notruf abgesetzt wird.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-besuch-einer-asb-rettungswache-262H308007