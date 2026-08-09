KinderFerienBox: Cajón-Werkstatt - Beats bauen & Musik erleben

In diesem Cajón-Workshop tauchen die Kinder in die Welt der Rhythmik ein.

Unter der Anleitung eines erfahrenen Musikers und qualifizierten Musiklehrers entdecken sie, wie leicht man auf einem Cajón groovige Beats, einfache Grundrhythmen und erste kleine „Songs“ spielen kann. Bevor es musikalisch wird, startet der Kurs kreativ: Die Kinder gestalten ihr eigenes Cajón mit bunten Graffiti-Farben. Nach dem Gestalten geht es ans Trommeln: Mit viel Spaß lernen die Kinder, wie sie den Händen unterschiedliche Klänge erzeugen können und Schritt für Schritt entsteht ein gemeinsamer Rhythmus, den die Gruppe zusammen spielt. Dabei erleben die Kinder Teamgeist, Selbstvertrauen und den Stolz, etwas Eigenes geschaffen zu haben - ein selbst gestaltetes Instrument und die ersten eigenen Beats darauf.

Jedes Kind benötigt ein Cajón, das über das Haus der Familie vor Ort bezogen werden kann.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-cajn-werkstatt-beats-bauen-musik-erleben-262H308016