KinderFerienBox: Feuer, Spuren, Unterschlupf – auf Entdeckung im Wald

Gemeinsam mit einer erfahrenen Waldpädagogin tauchen die Kinder in die Natur ein und entdecken den Wald mit all seinen Facetten.

Sie lernen, wie man ohne Streichhölzer Feuer macht, essbare Pflanzen und andere natürliche Ressourcen findet und diese zubereitet.

Sie erfahren, wie man sich mit und ohne Kompass orientiert und einen einfachen Unterschlupf baut. Dabei verbinden sich Naturerlebnisse, kreatives Gestalten und spielerisches Lernen zu einer ganzheitlichen Erfahrung. Der Wald bietet eine besondere Lernumgebung, in der Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen und Wertschätzung für die Natur entwickeln können. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt bleibt er ein wichtiger Erfahrungsraum, der nachhaltiges Lernen, Kreativität und Selbstständigkeit fördert.