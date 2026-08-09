KinderFerienBox: Forscherwerkstatt Klima – auf Entdeckungsreise mit Eisbär Balu

Was ist eigentlich Klima – und wie unterscheidet es sich vom Wetter? Warum verändert sich das Klima, und was bedeutet das für Tiere wie den Eisbären?

In diesem kreativen Mitmach-Workshop gehen Kinder gemeinsam mit Eisbär Balu auf eine spannende Entdeckungsreise in die Arktis. Sie erfahren spielerisch, wie sich Balus Lebensraum durch den Klimawandel verändert – und was das mit ihnen zu tun hat. Durch Experimente, Spiele und kreative Aktionen erforschen die Kinder, warum Klimaschutz so wichtig ist und erfahren, was jede und jeder Einzelne tun kann, um das Klima zu schützen. Sie entwickeln ein Verständnis für ökologische Zusammenhänge und lernen, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-forscherwerkstatt-klima-auf-entdeckungsreise-mit-eisbaer-balu-262H308011