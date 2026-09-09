KinderFerienBox: Forscherwerkstatt Klima – Müll oder Schatz? - Upcycling

Wer sagt eigentlich, dass Müll langweilig ist? In diesem Workshop entdecken die Kinder, was genau Recycling ist und wie aus alten Verpackungen, Dosen, Kartons oder anderem Müll etwas richtig Cooles entstehen kann.

Zuerst finden wir heraus, was mit unserem Müll passiert und warum Recycling für unsere Umwelt so wichtig ist. Dabei gibt es spannende Rätsel, überraschende Fakten und jede Menge Dinge zum Lernen und Ausprobieren. Anschließend startet das große Upcycling. Mit Kreativität, Fantasie und einzigartigen Ideen verwandeln wir scheinbar nutzlose Materialien in tolle Kunstwerke, praktische Gegenstände oder verrückte Erfindungen. Was genau entsteht dabei? Das entscheiden die Kinder.