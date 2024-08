KinderFerienBox in den Sommerferien

Während sich die meisten Kinder die Schulferien nur so herbeisehnen, stehen berufstätige Eltern oft vor der Herausforderung, diese Zeiten mit einer Betreuung abzudecken.

Um Familien bestmöglich zu unterstützen, wurde die KinderFerienBox ins Leben gerufen. Die Kinder erwerben und vertiefen ihre Kenntnisse in alters- und entwicklungsgerechten Angeboten in Bildungsbereichen wie beispielsweise Natur und Technik, Umwelt, Bildende Künste sowie Bewegung. Neben Streifzügen durch die Natur stehen das Erlebnis mit Tieren, Kreativworkshops, Sportkurse und vieles mehr auf dem Programm. Das Prinzip ist ganz einfach: Jedes Angebot ist einzeln buchbar – so kann jedes Kind seine eigene spannende Ferienwoche zusammenstellen. Die KinderFerienBox wird in allen Schulferien (außer Weihnachten) angeboten.