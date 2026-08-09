KinderFerienBox: Kreatives Gestalten - Makramee-Anhänge

Dieser Workshop bietet einen kreativen und bunten Einstieg in die Welt des Makramees. Er umfasst eine Einführung in Makramee, bei der Materialien und Grundprinzipien erklärt werden, sowie die Auswahl von Garn, Perlen und Verschlüssen.

Die Kinder lernen einfache Knotenarten, arbeiten selbstständig am Design und fertigen ihren eigenen Anhänger an. Das Fertigen von Makramee-Anhängern stärkt die Feinmotorik und Kreativität, fördert die Konzentration und das selbstständige Arbeiten. Ein Workshop für Jungen und Mädchen gleichermaßen.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-kreatives-gestalten-makramee-anhaenger-262H308014