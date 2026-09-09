KinderFerienBox: Kreativwerkstatt - Herbstgirlande

In diesem kreativen Bastelkurs entdecken die Kinder die bunte Vielfalt des Herbstes und gestalten ihre eigene dekorative Herbstgirlande.

Mit viel Freude entstehen aus verschiedenen Sticker niedliche Igel, farbenfrohe Herbstblätter und weitere herbstliche Motive, die anschließend zu einer Girlande zusammengefügt werden. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen einzubringen und ihr Kunstwerk ganz individuell zu gestalten. Durch das Kleben und Dekorieren werden spielerisch Feinmotorik, Konzentrationsfähigkeit und Kreativität gefördert. Gleichzeitig stärkt das gemeinsame Basteln das soziale Miteinander und vermittelt den Kindern Freude am kreativen Gestalten.