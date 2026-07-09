In Gesprächen, Übungen und Rollenspielen lernen die Kinder durch eine qualifizierte und erfahrene Kursleitung viel über ihre Stärken, ihre Körpersprache und trainieren ein adäquates Verhalten in unangenehmen und schwierigen Situationen.

Selbstbewusstes Auftreten, Stärke zeigen, miteinander sprechen und das Setzen von Grenzen, ohne andere klein zu machen und ohne leichtsinnig zu sein, stehen dabei im Vordergrund, ebenso einfache und wirkungsvolle Selbstverteidigungstechniken.

Am 8.9. gibt es um 11:45 Uhr für die Eltern eine kurze Information und einen Einblick in die Aktivitäten des Kurses.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-selbstbehauptung-und-selbstverteidigung-262H308002