In diesem spielerischen Kurs entdecken Kinder, wie Roboter „denken“, was sie brauchen um zu funktionieren und wie man ihnen Schritt für Schritt Aufgaben beibringt - ganz ohne Tablet oder Bildschirm.

Wir starten kreativ und anschließend planen die Kinder mit kindgerechten Robotern Wege, geben Befehle, probieren aus und verbessern gemeinsam ihre Ideen. Ganz nebenbei entwickeln die Kinder wichtige Zukunftskompetenzen: logisches und planvolles Denken, Problemlösefreude, Teamarbeit und frühe Begeisterung für Technik - ein erster und wichtiger Schritt in Richtung digitale Kompetenz.

Der Kurs wird von der Bildungsinitiative ROKI – Robotic4Kids durchgeführt.

Ausgebucht - Warteliste möglich

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kinderferienbox-wie-funktionieren-roboter-und-wie-werden-sie-programmiert-262H308015/