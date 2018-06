Kinderfest 2018 am Schießwasen

× Erweitern Stadtverwaltung Ellwangen Kinderfest Ellwangen

Kletterfelsen, Mitmachzirkus, Jonglage, Fahrradparcour oder Tauziehen - an Möglichkeiten, die eigene Geschicklichkeit und Kraft zu erproben fehlt es nicht beim Ellwanger Kinderfest beileibe nicht. An diesem Fest im Juli brodelt das Leben so richtig auf dem Ellwanger Schießwasen .

Selbst Elche können geschossen werden, denn die Tradition will es, daß die Schüler der Ellwanger Schulen mit einer Armbrust auf Scheiben zielen, die den vermeintlichen Namensgeber der Stadt zeigen. Ellwangen stamme von "Elch fangen" wurde lange geglaubt und auch wenn diese schöne Geschichte längst widerlegt ist, so hat sie sich mit dem Elchschießen des Kinderfestes überlebt.