Kinderfest Bartenbach

An diesem Samstag findet das Kinderfest im Stadtbezirk Bartenbach mit Festumzug statt.

Am Samstag, 20. Juli, ist es schließlich in Bartenbach so weit. Um 13:30 Uhr setzt sich der Festzug unter dem Motto „Kinderbuchklassiker“ vom Dorfplatz aus in Bewegung. Über die Lerchenberger Straße und die Kreuzung Hofhalde geht es zum Festplatz hinter der Turnhalle.

Nach der Ankunft erfolgt die Eröffnung des Kinderfestes durch Oberbürgermeister Alex Maier und das gemeinsame Singen des Festliedes. Dann endlich können die Kinder der Grundschule auf dem Festplatz ihr einstudiertes Programm präsentieren. Um 15:30 Uhr öffnet die beliebte Spielstraße für Groß und Klein.

Für musikalische Unterhaltung sorgen im Schulhof mit zünftiger Blasmusik die Musikkapelle Hohenstaufen und ab 19 Uhr die Partyband „Limes Liner“.

Die Bewirtung am Festtag erfolgt durch den Löschzug 6 der Freiwilligen Feuerwehr Bartenbach.