Kinderfest Hohenstaufen

An diesem Wochenende findet das Kinderfest im Stadtbezirk Hohenstaufen statt. Am Freitag Abend bringt die Party-Band "No Exit" gute Stimmung mit ins Festzelt. Am Samstag gibt es ein Festzug mit den örtlichen Vereinen, Schülerinen und Schülern sowie dem Kindergarten und weiteren Akteuren durch Hohenstaufen. Am Sonntag findet der tradtitionelle Heimatabend statt.

Freitag, 19.07. – „Rock am Berg“ mit der Band NoExit

Samstag, 20.07. – Kinderfest

13 Uhr - ök. Andacht, Ev Kirche

14 Uhr - Festzug durch Hohenstaufen

14:45 Uhr – Vorführungen der Kinder auf dem Festplatz

Anschließend musikalische Unterhaltung im Festzelt mit dem MV Ottenbach der Musikkapelle Hohenstaufen

Sonntag, 21.07.