Kinderfest in Neuhausen

Das Neuhäuser Kinderfest findet am 25. und 26. Juli 2026 auf dem Schulhof der Uhlandschule in Neuhausen statt.

Im Anschluss werden Aufführungen der Kindergärten und der Schule zur Unterhaltung der Besucher beitragen. Verschiedene Attraktionen werden dieses Fest zu einem für Kinder unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Der anschließende Dorfabend im Zelt wird die Vereinsgemeinschaft von Neuhausen in ihrer einzigartigen Zusammenarbeit darstellen.

Am Sonntag wird nach dem Festgottesdienst von der Vereinsgemeinschaft ein Mittagessen angeboten. Für die Kinder wird die Spielwiese weiter im Angebot sein.