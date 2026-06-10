An diesem Samstag findet das Kinderfest im Stadtbezirk Jebenhausen mit Festumzug und anschließender Feier auf dem Festplatz statt.

Um 13:30 Uhr zieht der Festzug aus vielen Kindern von Kitas und Grundschule, Vertretern der örtlichen Vereine, der Feuerwehr begleitet von Musikvereine und -gruppen durch die Boller Straße, von-Sprewitz-Straße und Sudetenstraße in Richtung Festplatz.

Im Anschluss an den Festzug wird Oberbürgermeister Alex Maier das Kinderfest Jebenhausen offiziell eröffnen.

Dann geht es los für die Kleinen mit Spielstraße, Spielmobil und Kinderschminken sowie einem Turnfest in der Waldeck-Turnhalle. Beim Bildungszentrum der Lebenshilfe Göppingen wird Kaffee und Kuchen angeboten.

Auf dem Festgelände unterhalten bis 19 Uhr die Musikkapelle Hohenstaufen und im Anschluss DJ Uwe & Kollegen.

Ausrichter der Feierlichkeiten sind gemeinsam mit der Stadt Göppingen die jebenhäuser Vereine unter Federführung des Turnverein Jebenhausen.