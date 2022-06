Kinderfest mit Festumzug

Dazu wird bereits jetzt schon herzlich eingeladen.

Von den am Festumzug teilnehmenden Vereinen und Organisationen bittet das Rathaus um folgende Informationen:

- wird eine Tafel mit der Angabe des Vereins für den Festumzug benötigt?

- wieviele Gutschein-Wertmarken werden für die teilnehmenden Kinder benötigt?

Um Rückmeldung bis spätestens zum 15.06.2022 beim Rathaus unter Telefon 07164 80722 oder p.grus@zell-u-a.de wird gebeten.

Vielen Dank!

Zum Schmücken von Festwagen, Häusern und für die Fußgruppen können im Rathaus, Zimmer 2 wieder Fähnchen und Bänder in den Gemeindefarben abgeholt werden.

Am Wochenende vom 09.-10.07.2022 wird in Zell u. A. wieder gefeiert. Das Plakat finden Sie hier.

Am Samstag, 09.07.2022 um 19:30 Uhr startet das Festwochenende im Festzelt auf dem Parkplatz der Gemeindehalle mit einer Sommerparty mit der Band Last Minute. Das Festzelt ist bewirtet und der Eintritt ist frei. Die Band spielt ab 20.00 Uhr.

Der Sonntag, 10.07.2022 beginnt um 10:00 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst zum Thema Feuer, Wasser, Erde, Luft – die vier Elemente der Schöpfung im Festzelt unter Mitwirkung des Posaunenchors.

Danach folgt der Frühschoppen unter musikalischer Begleitung von Roland & Roland.

Der Festumzug startet ab 13:30 Uhr durch die Ortsmitte. Start ist in der Kirchheimer Straße, vorbei am Rathaus über die Boller Straße in die Göppinger Straße zum Dreieck am Einkaufszentrum Rewe und zurück zum Festgelände. Den Streckenplan finden Sie hier.

Es folgen die Aufführungen der Kindergarten- und Schulkinder. Zudem gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche wie Kletterbäume, einen Luftballonwettbewerb, ein Spielmobil und eine Torwand sowie Glitzertattoos.

Eine Märchenaufführung "Harry, der Froschkönig" in der Grundschule verzaubert um 16.15 Uhr.

Kaffee und Kuchen wird durch den Förderverein der Grundschule in der Gemeindehalle angeboten.

Von 18:00 - 21:00 Uhr spielt im Festzelt das Duo "die Zwei" zum Ausklang.

Das Festzelt ist sowohl samstags bei der Sommerparty als auch sonntags bewirtet.

