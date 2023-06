Monsters of schwäbisch

Keine echten Monster oder brachialen Ungeheuer, aber sechs ungeheuer erfolgreiche, preisgekrönte lustige schwäbische Komödiantinnen, Komödianten, Musiker und Kabarettisten werden Bopfingen am 15.7.2023 in Entzücken versetzen. Es treten an:

Die beiden charmanten ComedyLadies von Dui do on De Sell, der Rottweiler „halbe Restitaliener“ und sensationelle Situationskomiker Heinrich Del Core, der legendäre komische Erzähler Uli Keuler, und das „Vereinigte Lachwerk Süd“ mit Werner Koczwara, dem genialen Pointen-Papst und Ernst Mantel, dem Liedermacher und Sprachjongleur.