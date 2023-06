"Summer Vibes" - Michael Schulte live in Concert

Die Musik von Michael Schulte zu hören und mit ihm über seine Songs zu sprechen, bedeutet keinen großen Unterschied. Er ist der Sympath von nebenan, für Viele auch wegen seiner unverwechselbaren roten Locken, der deutsche Ed Sheeran. Songs wie „Back To The Start“, „Keep Me Up“, „All I Need“, Ohrwürmer wie „For a Second“, „Bye Bye Bye”, „Stay“, „Here Goes Nothing“ und zuletzt „Remember Me“ aus dem kommenden, gleichnamigen Album (Universal Music) stehen für sich! Live sind Michael und seine Band eine absolute Bank und höchst mitreißend.