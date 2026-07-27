Kinderflohmarkt "Rund ums Kind"

Nicht wühlen, sondern gezielt das Richtige finden - so macht Flohmarkt Spaß.

Auf über 600 qm präsentieren wir ein riesiges Angebot an Kinderkleidung, Umstandsmoden, Spielsachen, Bücher, Spiele, Babyartikel, Kinderfahrzeuge, Kinderwagen u.v.m. Alle Kleider sind nach Größen, die übrigen Artikel nach Sachgebieten geordnet.

Abgerundet wird der Besuch mit einer Tasse Kaffee und einer großen Auswahl hausgemachter Kuchen.