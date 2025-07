Der Abschluss des Ferienreigens im Jubiläumsjahr „50 Jahre Filderstadt“: Der beliebte Kinderflohmarkt am letzten Feriensamstag, 13. September 2025, findet (bei schönem Wetter, nicht bei Regen) von 9 bis 14 Uhr im Rahmen des Festwochenendes in Sielmingen auf dem Kunstrasenplatz des Sportgeländes an der Seestraße statt. Die Verpflegung dort übernimmt die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Sielminger Vereine. Zudem gibt es weitere Attraktionen wie eine Hüpfburg, Angebote des Flughafens Stuttgart, Kinderschminken und vieles mehr – kurzum jede Menge Spaß für die ganze Familie. Einfach vorbeischauen. Es lohnt sich!