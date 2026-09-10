Kinderflohmarkt

Wir möchten Sie alle herzlich einladen vorbeizuschauen und zu stöbern.

Das Angebot reicht von Babykleidung bis zur Kleidung für Jugendliche. Auch Spielzeug, Sportgeräte und Schuhe werden angeboten. Dieses Mal wird es wieder ein Bastel- und Spielangebot für Kinder geben. Für das leibliche Wohl ist wie immer mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet, leckeren Waffeln und salzigen Snacks gesorgt. In geselliger Atmosphäre bietet sich hier die Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen.