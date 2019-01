Kinderführung am Mittwoch

Jeden zweiten Mittwoch im Monat bietet Magdalene Haug eine Führung für Kinder ab sechs Jahren an. Teilnahme ohne Anmeldung. Am Mittwoch, 9. Januar geht es unter dem Motto „Ich bin aus Heilbronn“ um kluge Köpfe in und aus Heilbronn. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung „Heilbronn historisch!“ werden berühmte und interessante Menschen vorgestellt, die vor vielen Jahren, Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten in Heilbronn gelebt haben. Und es geht es um Frauen und Männer, die in Heilbronn geboren wurden und die in die Welt hinausgezogen sind. Was haben sie erfunden und was haben sie geleistet, dass sie bis heute nicht vergessen sind? Und was weiß man sonst noch über sie?