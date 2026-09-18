Mit fünf Mitreisenden war der Leiter der "Kinderhilfe Gambia" Klaus Wiesenborn für drei Wochen vom 23. Januar-13. Februar 2026 in Gambia.

Die Kinderhilfe betreut drei eigene Nursery Schulen, engl.Schulsystem in drei Dörfern in Gambia. Wir beginnen immer mit einer Visite in unseren Schulen. Den Kindern werden von Sponsoren das Schulgeld bezahlt, Nursery 95 E, Lower Basic 100 E, Upper Basic 100 E und die Senior Secondary Schule mit 110 E für das ganze Jahr, also 15 Jahre bis zum Abitur.Unsere Lehrer begleiten die Kinder ab der Nursery in alle weiterführenden Schulen. Klaus Wiesenborn sagt, es sei wichtig den Kindern eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Das arme Land hat nach wie vor kein Sozialsystem und eine hohe Arbeitslosigkeit.Wir haben dafür ein großes Essensprogramm mit aufgelegt.

Den Schulbetrieb und alle Investitionen leisten wir über ein Sponsoring. Neu ist seit 2025 der Bau eines Schulgartens an der

Banjulunding Schule mit 10.000 Liter Wassertanks, verlegten Wasserleitungen unter dem Garten mit 4 Wasser Entnahmestellen. Es wird Gemüse angebaut wie Gurken, Tomaten, Zwiebel und mit Obstbäumen, wie Orangen und Mangobäumen. Das Ergebnis kommt ausschließlich den Kindern zugute, welche in die Pflege des Gartens lernend von Zeit zu Zeit mitarbeiten dürfen. Gesponsert wird das alles von der "Johann Keplerschule Realschule " in Wendlingen, die außerdem noch 6 Patenkinder übernahmen.