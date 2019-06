Wie Eis in der Sonne…...so schmelz’ ich dahin, wenn Kinder singen!

Die Marktplatzbühne gehört den singenden Kindern. Sie laden wieder ein zu ihrem witzigen, peppigen, mitreißenden und anrührenden Kinderkonzert für alle 4- bis 99-Jährigen. Mitsingen, Mitklatschen, Mitwippen ist wie immer dringend erwünscht in diesem Konzert, das längst Kult ist in Herrenberg. Ein Urwald, der zum Leben erwacht, eine gruselige Prinzessin, schiefe Hühner, brodelnde Klänge, in den Bäumen hängende Affen, jede Menge Rhythmus, witzige Texte und zum Dahinschmelzen schöne Melodien sorgen für eine prall gefüllte, kurzweilige Stunde. Und zur Abkühlung gibt es wie immer am Ende ein Eis!

Bühne frei für die Kinderkantorei und ihre Band!

www.kirchenmusik-herrenberg.de/kinderkantorei

Veranstaltungsort bei gutem Wetter: Marktplatz, 71083 Herrenberg

Veranstaltungsort bei schlechtem Wetter: Stadthalle, Seestraße 29, 71083 Herrenberg

Wetterhotline: 07032 / 924160 (am Veranstaltungstag ab 12 Uhr erreichbar)

Ermäßigte Karten gelten für Schüler, Studenten, Behinderte (über 50%), Bufdis und Inhaber der Bafa-Juleica-CARD gegen Vorlage eines Ausweises beim Einlass.