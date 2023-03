Busters Welt

Der elfjährige Buster ist ein unbeirrbarer Optimist und liebt alles an seinem Leben. Er kümmert sich liebevoll um seine jüngere Schwester Ingeborg, die wegen ihrer Gehbehinderung in der Schule oft gehänselt wird.

Und er bringt dem pflegebedürftigen Rentner Herrn Larsen, der im gleichen Haus wohnt, jeden Tag das Abendessen. Auch mit seinen Eltern versteht er sich gut. Sein arbeitsloser Vater und die verständnisvolle Mutter unterstützen Busters Wunsch, ein „Meistermagier“ zu werden. Buster übt bereits täglich das Zaubern für einen Auftritt bei einem Talentwettbewerb, wo ein Preisgeld von 10.000 Kronen ausgelobt ist. Mit Herrn Larsen, der früher Zirkusartist war und viele Zaubertricks kennt, trainiert er fleißig. Zudem holt sich der redselige Junge von Larsen Ratschläge, wie er Joanna, in die er verknallt ist, beeindrucken kann. Doch dann muss der alte Herr plötzlich ins Krankenhaus… Der unterhaltsame Film aus Dänemark erzählt konsequent aus der Kinderperspektive und vermittelt mit seinem sympathischen Helden überzeugende Botschaften: So wirbt er eindringlich für mehr Toleranz gegenüber außergewöhnlichen Menschen, Rücksichtnahme auf Schwache und Behinderte sowie für familiären Zusammenhalt. Dazu kommt der Appell, Äußerlichkeiten wie Erfolg und Ruhm nicht so ernst zu nehmen. Wie sagt doch Busters Vater zum Sohn: „Glücklich sein ist wichtiger als gewinnen.“