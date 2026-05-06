Kinderkino - Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde

Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde.

Einmal mehr begibt sich Checker Tobi im dritten Teil des neuen Kinofilms auf eine weltumspannende Schnitzeljagd. Beim Aufräumen im Keller finden er und seine beste Freundin, Checkerin Marina, eine alte Videokassette, auf der Tobi bereits als achtjähriger Junge erste Schritte in Richtung Checker-Laufbahn macht. Doch der erwachsene Tobi muss feststellen, dass er sich an die Antwort auf eine Frage, die sein jüngeres Ich in dem Video stellt, nicht mehr erinnern kann: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich?

Ein Hinweis des achtjährigen Tobi führt den erwachsenen Checker zunächst nach Madagaskar, dann auf die arktische Inselgruppe Spitzbergen und schließlich nach Mexiko, wo er schon als kleiner Junge unbedingt hin wollte. Dabei kommt er der Antwort auf die Frage, wer die mächtigsten Spuren im Erdreich hinterlässt, immer näher.

Nach Luft und Wasser wendet sich Checker Tobi nun dem nächsten Element zu – gewohnt charmant präsentiert von Tobias Krell, mit tollen Bildern und viel Lehrreichem für Groß und Klein.