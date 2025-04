Die Olchis suchen ein neues Zuhause und landen mit ihrem fliegenden Drachen Feuerstuhl in Schmuddelfing, einem Örtchen mit einer großen, stinkenden Müllhalde. Alles wäre somit in bester Ordnung, wenn nicht der skrupellose Bauunternehmer Hammer wäre, der die Müllhalde durch einen Wellness-Tempel ersetzen will. Für Kinder ab 6 Jahren. Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Plätze sind jedoch begrenzt.