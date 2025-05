Kinderkino: Quatsch und die Nasenbärbande

Die kleine Stadt Bollersdorf liegt mitten in Deutschland. Für eine Gesellschaft, die das Konsumverhalten der Bundesbürger untersucht, ist sie perfekt. Denn alles hier ist Durchschnitt. Genau so will es die Werbung, also wird ab sofort darauf geachtet, dass nichts und niemand mehr aus der Reihe tanzt. Die frechen Kinder der Nasenbärbande finden das doof. Und als dann noch die Großeltern ins Altersheim verfrachtet werden, damit der Altersdurchschnitt nicht durcheinander gerät, beschließen die Kinder: Der Quatsch muss aufhören!

Kinderkino Plus

Am Samstag, 31. Mai gibt es nach dem Film für alle Kinder die Möglichkeit, mit Fingerfarben auf großen Papierbahnen Motive des Films zu malen. Gemeinsam malen wir bei hoffentlich gutem Wetter im Hof der Filmakademie hinter dem Caligari. Von dort können eure Eltern euch um 16.30 Uhr wieder abholen. Bei schlechtem Wetter haben wir eine Alternative parat.Mitbringen müsst ihr nichts, außer Eurer Phantasie und Kreativität.