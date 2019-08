Kinderkino

× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

Toller Filmnachmittag auf dem Dachboden des Aktivspielplatzes.

Ihr dürft auf dem Dachboden einen Film schauen und in den Pausen den Aktivspielplatz erkunden oder etwas Passendes zum Film basteln.

Es wird der Film "Triff die Robinsons" gezeigt:

„Begib dich gemeinsam mit dem brillanten jungen Erfinder Lewis auf eine Zeitreise, um die Familie zu finden, die er niemals kannte. In der phantastischen Welt im Jahr 2037 sind Hip-Hop-Frösche und Hunde, die eine Brille tragen, genauso alltäglich wie sprechende Dinosaurier. Bei seiner Reise in die Zukunft entdeckt Lewis, dass diese in seinen Händen liegt.“

USA 2007 - Regie: Stephen Anderson - LZ: 94 Min. - FSK: 0 - Walt Disney Animations Studios

Bitte Vesper und Getränke mitbringen.