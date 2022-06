Kinderkino

Sommerferien, endlich wieder Zeit für Ostwind, Mika ist überglücklich.

Doch das Gestüt Kaltenbach steht kurz vor der Pleite. Schweren Herzens entscheidet sich Mika, an einem Vielseitigkeitsturnier teilzunehmen, bei dem ein hohes Preisgeld winkt. Aber während des Trainings wirkt Ostwind abgelenkt, oft läuft er einfach davon. Mika verfolgt den schwarzen Hengst bis tief in den Wald. Aus dem Dickicht erscheint eine magisch anmutende Stute und ein fremder Junge namens Milan. Er behauptet, er könne Mika helfen, das Turnier zu gewinnen. Im Gegenzug soll sie ihm helfen, seine Stute wieder einzufangen. Was hat es wirklich mit Milan auf sich? Kann Mika Ostwinds Aufmerksamkeit für sich und das Turnier zurückgewinnen und Kaltenbach noch rechtzeitig retten? Für Kinder ab 8 Jahren,