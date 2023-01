Liebe Kinder und Eltern,

am Donnerstag, 02.02.2023 um 15.00 Uhr wird wieder im Rahmen des kommunalen Kinderkinos ein Spielfilm in der Grundschule in Nellingen gezeigt.

Der Eintritt ist frei! Herzliche Einladung an alle Kinder.

BJF-Empfehlung: ab 6 Jahre

Filmlänge: 75 Minuten