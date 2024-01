Wir freuen uns, mit diesem märchenhaft-abenteuerlichen Roadmovie einen der schönsten Kinderfilme des Jahres präsentie­ren zu können!

Finn wollte eigentlich ein paar Tage bei seinem Vater verbringen. Doch der hat zu viel Stress mit seinem neuen Cateringservice – und auch seine Mutter hat andere Pläne. Trotzdem setzt der Vater den Zehnjährigen allein in einen Zug nach Berlin, wo ihn seine Mutter am Bahnhof abholen soll. Dort wird Finn seine Tasche und damit auch sein Handy und sein Geld geklaut – jetzt ist guter Rat teuer. Als Finn auf die gleichaltrige, aben­teuerlustige Jola trifft, die ihn zu einer Reise zum Meer überredet, ist das der Beginn einer spannenden und turbulenten Reise.

KANNAWONIWASEIN! ist ein Roadmovie der etwas anderen Art. Mit einem genauen Blick und auf Augenhöhe mit der kindlichen Zielgruppe erzählt der Film von einer aben­teuerlichen Reise, bei der Chaos, Spaß und Anarchie genauso viel Raum einnehmen dürfen wie die positiven Botschaften von Freundschaft und von der Kraft der kindli­chen Entdeckerneugier. Dass der Film die Zu­schauenden fesselt und begeistert, liegt auch an den kleinen Helden Finn und Jola, die so eine großartige Chemie entwickeln, dass sie den gesamten Erwachsencast förmlich an die Wand spielen. Die einzelnen Sequenzen finden genau die richtige Balance zwischen rasanten und ruhigen Handlungssträngen, die Kamera findet wunderschöne und große Kinobilder, untermalt von der stimmungs­vollen Musik, dazu wirkt die Ausstattung bis ins kleinste Detail liebevoll ausgewählt. Auch das trägt dazu bei, dass KANNAWO­NIWASEIN! im besten Sinne wirkt wie ein Abenteuer-Märchen – und in jedem Fall als kongeniale Umsetzung des ersten Bandes der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Martin Muser die Kinoleinwand erobern wird.