Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich

Ein Streifen für Genießer des französischen Kinos. „Le Discours“, wie er im Original heißt, ist eine köstliche Komödie aus dem Jahr 2020, die in Deutschland leider nur ein Geheimtipp geblieben ist.

Dabei ist er eine echte kleine Perle, ein Film, bei dem man aus dem Schmunzeln und Lachen nicht mehr rauskommt. Erfrischend, temporeich und höchst originell.

Stressiger könnte es für Adrien nicht laufen. Schlimm genug, dass seine Freundin Sonia ihn vor kurzem mit dem Wunsch nach einer Beziehungspause überrascht hat und er sehnsüchtig auf eine Nachricht von ihr wartet. Zudem sitzt er auch noch bei einem „gemütlichen Familienessen“ fest, bei dem Papa die gleichen Anekdoten wie immer zum Besten gibt, Mama die ewig gleiche Lammkeule serviert und Sophie, seine Schwester, ihren zukünftigen Ehemann Ludo anhimmelt. Adrien kann den langweiligen Unterhaltungen über nervige Familienangelegenheiten und Fußbodenheizungen kaum folgen, wartet stattdessen sehnsüchtig darauf, dass Sonia, die Liebe seines Lebens, auf seine SMS reagiert und die „Pause“ beendet, die sie ihm und ihrer Beziehung seit einem Monat verordnet hat. Doch sie antwortet nicht.

Zu allem Überfluss meint sein zukünftiger Schwager, dass es doch eine prima Idee wäre, wenn Adrien auf ihrer Hochzeit eine Rede halten würde. Adrien ist entsetzt und seine Nerven beginnen zu flattern. Nicht genug, dass er unter Liebeskummer leidet, jetzt soll er auch noch eine Rede halten! Sogleich schwappt seine Nervosität in Panik über und er flüchtet sich in seine Fantasiewelt. Die Handlung am Esstisch wird von nun an zur Nebensache, der Film spielt sich vor allem in Adriens Kopf ab – mit Erinnerungen, Selbstgesprächen und direkter Zuschaueransprache. In seiner Fantasie spielt er bereits die verschiedensten Reden durch und malt sich die verrücktesten und absurdesten Abläufe aus – vom grandiosen Erfolg mit Ovationen durch die begeisterten Zuhörer, bis zur Katastrophe und absoluten Blamage ist alles dabei. Inclusive Mordgelüsten und anderen seltsamen Gemütszuständen.