Marianne und Günther sind seit mehr als 50 Jahren verheiratet, sie leben im eigenen, gemütlich eingerichteten Haus in einer grünen Stadtrandsiedlung.

Die Kinder sind längst aus dem Haus. Man ist allein. Und die Zukunft? Sie steuern auf die Achtzig zu, also besser nicht dran denken! Eigentlich könnte jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnen, wäre da nicht der Missmut und die allgemeine Unzufriedenheit der beiden. Wie viele betagte Eheleute haben sie sich auf dem langen gemeinsamen Weg verloren. Er grantelt unablässig und sie stichelt resigniert. Viel Liebe ist nicht mehr geblieben zwischen ihnen – stattdessen herrscht jeden Tag die gleiche freudlose Routine. Ein Zustand, für den sie den jeweils Anderen verantwortlich machen. Und seit einiger Zeit beginnt auch noch ihr Gedächtnis nachzulassen. Natürlich nur das des Gegenübers, wie jeder von ihnen meint. Und nun hat Günter auch noch den Hochzeitstag vergessen! Doch das hat er gar nicht. Von einem Freund hat er zwei Wunderpillen bekommen, die dieser selbst schon mit seiner Frau ausprobiert hat: eine Pille, die angeblich auf verblüffende Weise in Rekordzeit die Erinnerungen zurückzubringen vermag. Sie wagen es – und schon nach einer halben Stunde beginnt die wundersame Wirkung einzusetzen. Gemeinsam reisen sie in der Zeit zurück und die Geschichte ihres gemeinsamen Lebens zieht vorbei. Sie erinnern sich an Schweres und Schönes, an Glück und Krankheit, an Zweifel und Mut … bis sie schließlich zu jenem Moment vor unendlich langer Zeit vordringen, in dem sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Die Wirkung der Pille ist wirklich verblüffend, doch es gibt Nebenwirkungen: denn schließlich gibt es im Lauf eines Lebens auch Dinge, die man lieber vergisst…

„Weißt du noch?“ ist ein Kammerspiel, in dem viel geredet wird, zunächst ganz beiläufig alltäglich, dann zunehmend anregend und prickelnd. Senta Berger und Günther Maria Halmer sind eine Traumbesetzung für diese großartige Liebeskomödie. Dabei hatte Senta Berger ihre berufliche Karriere eigentlich für beendet erklärt, aber Regisseur Rainer Kaufmann ist es zum Glück gelungen, sie für die Rolle der Marianne zu gewinnen.