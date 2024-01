Black Pirate Poetry

Mit Ralph Turnheim (Stimme) und Andreas Benz (Klavier) Der Leinwand-Lyriker knöpft sich den „schwarzen Piraten“ (1926) vor.

Dieses Epos auf hoher See ist so aufwendig und dynamisch in Szene gesetzt, wie nur Douglas Fairbanks es konnte. Ralph Turnheim hebt das prächtige Juwel der Stummfi lmära aus der Versenkung. Mit Witz, so scharf wie Entermesser, und Reimen, wogend wie Wellen, erweckt er mit seiner Stimme brutale Piratenkapitäne genauso zu neuem Leben wie unschuldige Prinzessinnen, die bangend auf ihren Retter warten. Dieser Retter – Sie wissen es! kann nur einer sein: Der schwarze Pirat. Freuen Sie sich auf den lebendigsten, aufregendsten und lustigsten Kinoabend aller sieben Weltmeere!

Ralph Turnheim, Stummfi lm-Lyriker aus Wiesbaden, ist in seiner Art einzigartig im deutschen Sprachraum. Er vertont Filme live, lyrisch & wienerisch. 2023 begeisterte er bereits mit „Zorro“ das Neckarsulmer Publikum. Ralph Turnheim wurde 2023 mit dem deutschen

Stummfilmpreis ausgezeichnet.

Andreas Benz, Musiker, Dirigent und Komponist aus Neckarsulm, begleitet seit über 20 Jahren Stummfilme mit Improvisationen auf der Orgel und am Klavier.