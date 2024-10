Die Biene Maja – Ihre schönsten Abenteuer

Es gibt wohl wenige Serien aus der Kindheit, die sich derartig ins Gedächtnis gebrannt haben, wie die Abenteuer der frechen Biene Maja.

Die Fernsehserie entstand 1975 und umfasste unglaubliche 104 Folgen. 1977 folgte der erste Kinofilm und wir freuen uns sehr, diesen bezaubernden Klassiker noch einmal auf die große Leinwand des Scala-Kinos bringen zu können. Anders als die neuen, computeranimierten Filme, die optisch nicht mehr viel mit der ursprünglichen Maja gemein haben, besticht das Original durch seinen herrlich nostalgischen Charme und hat mit seinen kindgerechten, einfachen Zeichnungen noch immer einen ganz besonderen Reiz. Und das für Groß und Klein: Eltern und Großeltern dürfen in Erinnerungen schwelgen und Kinder werden zum Lachen und Entdecken der ursprünglichen Biene Maja und ihrer Freunde eingeladen. Hier dürfen Bienen noch etwas molliger sein, Willi steht die Schläfrigkeit ins Gesicht geschrieben, so wie damals alles noch ein bisschen weniger glatt und perfekt sein durfte.

Maja, die schlaue, liebenswerte kleine Biene, ist auf der Klatschmohnwiese zu Hause und erlebt dort mit ihren Freunden viele spannende Abenteuer. Ihr engster Vertrauter ist der Bienenjunge Willi, ein kleiner Faulpelz, der am liebsten schläft und Pollenklößchen futtert. Weitere Hauptfiguren sind der Grashüpfer Flip, der Maja immer mit Rat und Tat zur Seite steht, und der kluge Mäuserich Alexander, der mit seinen unerschöpflichen Geschichten so manchem auf die Nerven geht. Und dann gibt es auf der Wiese und dem angrenzenden Wald noch alles, was kreucht und fleucht: Spinne Thekla, das Mistkäferpaar Effi und Kurt, Mutter Marienkäfer mit ihren Kindern, den Regenwurm Max, das Fliegenpaar Puck und Freda, eine Ameisentruppe und noch vieles mehr!

Freigegeben ohne Altersbeschränkung, empfohlen ab 4 Jahren.