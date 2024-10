Latte Igel und der magische Wasserstein

Auf einer Waldlichtung lebt eine Gruppe von Tieren friedlich miteinander. Doch mit der Harmonie ist es vorbei, als der Bach versiegt und das Wasser knapp wird. Plötzlich herrscht helle Aufregung.

Was ist der Grund dafür, und wie sollen die Waldbewohner ohne Wasser überleben? Da berichtet der kluge Rabe Korp, dass der Bärenkönig Bantur für das ausbleibende Wasser verantwortlich ist. Er hat den magischen Wasserstein gestohlen und in seiner Höhle versteckt. Das Wasser werde erst wieder fließen, wenn der Stein wieder da ist. Da ist guter Rat teuer! Natürlich haben alle Tiere Angst und wollen auf keinen Fall dem Bärenkönig begegnen. Nur das tapfere kleine Igelmädchen Latte fürchtet sich nicht und zieht gemeinsam mit ihrem Eichhörnchenfreund Tjum los, um sich mutig der Herausforderung zu stellen. Auf die beiden ungleichen Freunde wartet ein aufregendes Abenteuer.

Vor 60 Jahren erschuf der finnische Kinderbuchautor Sebastian Lybeck die Abenteuer um einen kleinen Igel und seine Freunde, die seitdem aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken sind. Nun beweist der erste Kinofilm, wie aktuell die Geschichten gerade heute sind. Akuter Wassermangel und die allgemeine Bedrohung der Natur sind Themen, die auch schon kleinen Kindern in ihrer Alltagswelt begegnen. Der Film verweist auf all diese Themen, doch nie in einem bedrohlichen, sondern immer in einem erklärenden Kontext, der dazu einlädt, Fragen zu stellen und über das Gesehene nachzudenken. Latte als Heldin der Geschichte ist eine ganz wunderbare Identifikationsfigur für die jungen Kinofans. Sie ist frech, mutig, hat das Herz auf dem rechten Fleck und wird am Ende der Geschichte viele neue Freunde und sogar eine neue Familie gefunden haben. Dazu benötigt sie natürlich die Hilfe von Tjum, der zunächst ängstlich und schüchtern ist, dann aber Mut beweist und zum besten Freund für Latte wird.

Prädikat: Besonders wertvoll