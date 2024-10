Vor wenigen Monaten kamen die durchaus gelungenen neuen Folgen mit dem frechen Kobold Pumuckl und dem Enkel des verstorbenen Schreinermeisters Eder auf den Markt und gewannen hunderttausende begeisterte Freunde.

Die wenigsten Kinder dürften allerdings die Vorgeschichte des kleinen Klabautermanns kennen und nicht wissen, wie er seinerzeit zu Meister Eder gekommen ist. Der rothaarige Kobold mit dem gelben Hemd und der grünen Hose ist inzwischen so alt, dass er längst von mehreren Generationen geliebt wird. Von Ellis Kaut zunächst als Hörspiel erdacht und 1962 erstmals im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt, folgten ab 1965 Kinderbücher, später Schallplatten und in den 1980ern schließlich eine 52-teilige Fernsehserie. Der Kinofilm „Meister Eder und sein Pumuckl“ eroberte 1982 die Leinwand. Meister Eder und sein Pumuckl mit der Stimme des unvergesslichen Hans Clarin und Gustl Bayrhammer als Schreinermeister sind einfach Kult und auch heute, über 40 Jahre nach Kinostart, noch sehr witzig und ein großartiges Vergnügen für Jung und Alt.

Wir freuen uns sehr, den Original-Pumuckl aus dem Jahr 1982 in der 2020 aufwändig restaurierten Fassung in unserer thea & kiki Kinderfilm-Reihe im Scala-Kino zeigen zu können. Hurra, Hurra, der Pumuckl ist wieder da!

In Schreinermeister Eders Werkstatt scheint es zu spuken. Dinge bewegen sich von allein oder verschwinden spurlos! Erst als ihm der Übeltäter im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leim geht, sieht Meister Eder, wer da sein Unwesen treibt – der Pumuckl. Obwohl der kleine Kobold seine Werkstatt ziemlich durcheinander bringt, schließt der alte Mann ihn schnell in sein Herz, auch wenn er viel Unfug veranstaltet und den alten Schreinermeister durch seine Streiche regelmäßig in Verlegenheit bringt…

Prädikat: wertvoll