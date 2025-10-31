Kinderkino

Der 11-jährige Viktor wohnt mit seinen Eltern und seinen beiden älteren Schwestern in einer alten gruseligen Villa.

Als seine Eltern für einige Tage verreisen, nutzt er die Gelegenheit und stöbert in dem alten Gemäuer herum. In einem Spiegel sieht er plötzlich einen Schatten und sucht nach einer Erklärung für das Phänomen. Er findet in einem verbotenen Zimmer das Tagebuch seiner im Alter von 12 Jahren verstorbenen Großcousine Cäcilie, deren Todesumstände nie geklärt werden konnten. Bald ist Viktor dem dunklen Geheimnis auf der Spur.