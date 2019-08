Die Evangelische Auferstehungskirche Ludwigsburg veranstaltet am Samstag, 19. Oktober 2019 zum 55. Mal eine gut sortierte Kinderkleider- und Spielsachenbörse.

Im Gemeindehaus in der Schorndorfer Straße 78 wird von 11 Uhr bis 13:30 Uhr alles angeboten, was Familien brauchen: gute Kinderkleidung für Herbst und Winter bis Größe 164, Schuhe bis Gr. 39, Umstandskleidung, Babysachen, Verkleidungskostüme, Kinderbetten und Kinderwagen, Auto- und Fahrradsitze (DIN-Norm), Fahrräder, Sportsachen, Spielzeug, Bücher, Musikinstrumente und noch vieles mehr. Es gibt ein Betreuungsangebot für Kinder. Für das leibliche Wohl werden heiße und kalte Getränke, selbstgebackene Kuchen (auch zum Mitnehmen) und heiße Würstchen angeboten. Für Schwangere und Behinderte mit Ausweis findet am Samstag, 19. Oktober 2019, bereits von 10:30 bis 11:00 Uhr ein Vorverkauf statt.

Der Erlös wird für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde und weitere soziale Projekte verwendet. Informationen dazu finden Sie auch unter www.auferstehungskirche-ludwigsburg.de