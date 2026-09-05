Am Samstag, 10. Oktober 2026, findet die Kinderkleiderbörse von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr in der Gemeindehalle in Ellhofen (Hauptstraße 21) statt.

Es werden gebrauchte, aber gut erhaltene Kleidungsstücke, Spielsachen, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge und Gebrauchsgegenstände angeboten, außerdem gibt es einen extra Kinderflohmarkt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Verschiedene Warm- und Kaltgetränke, Kuchen und Torten, Saitenwürstle und Brezeln gibt es zu angenehmen Preisen, gerne auch zum Mitnehmen.

Vorbeikommen lohnt sich! Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung, das Team der Kinderkleiderbörse