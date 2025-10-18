Kinderkleiderbasar im Mehrgenerationenhaus am Samstag 18.10.2025 von 10 – 12 Uhr (Schwangere dürfen den Basar bereits ab 9:45 Uhr betreten).
Mehrgenerationenhaus Geislingen Schillerstraße 4 4, 73312 Geislingen
