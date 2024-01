Kinderkleidermarkt-Alles fürs Kind

Am Samstag, den 27. Januar, findet in der Stadthalle Marbach der Kinderkleidermarkt statt. Von 10 bis 12 Uhr sind hier Angebote rund ums Kind zu finden: Neben Kleidung in den Größen 50-176 auch Schuhe, Spielzeuge, Bücher, Fahrzeuge, Kinderwägen& Kindersitze. Schwangere mit einer Begleitperson haben bereits um 9:45 Uhr Zutritt.

Der Marbacher Kleidermarkt ist ein Abgabebasar, was bedeutet, dass die Artikel nach Art und Größe sortiert angeboten werden. Auch für das leibliche Wohl ist durch unseren Kuchenverkauf gesorgt.

Wer gerne als Verkäufer dabei sein möchte, hat ab 08. Januar die Möglichkeit sich anzumelden und für ein bisschen mehr Platz im neuen Jahr zu sorgen.

Alle aktuellen Infos sind unter www.kleidermarkt-marbach.de zu finden.