Kinderkonzert „Die kleine Hexe“

Sie weiß was sie will, sie glaubt fest daran, dass es ihr gelingt, sie entscheidet sich immer für das Gute und am Ende erreicht sie sogar noch viel mehr, als alle zu hoffen geglaubt haben, zum Wohle aller.

Und das, obwohl sie die jüngste Hexe von allen ist! „Die kleine Hexe von Otfried Preußler fasziniert uns heute mehr denn je mit ihrer eigensinnigen und sympathischen Art, mit der sie ihren Raben Abraxas gelegentlich zur Verzweiflung bringt. Die stimmungsreiche Musik des jungen zeitgenössischen Komponisten Peter Francesco Marino begleitet sie dabei auf ihren Abenteuern rund um die Walpurgisnacht. Fünf Musikerinnen und eine Schauspielerin machen die Geschichte durch ihre überraschende Inszenierung zu einem Ohren- und Augenschmaus für Alt & Jung. Für Kinder ab ca. 5 Jahren Dauer: ca. 60min