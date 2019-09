Die Philharmonie Salzburg spielt am Dienstag, 8. Oktober, das Kinderkonzert „Hänsel und Gretel“ im Carmen Würth Forum in Künzelsau. Die beliebte Märchenoper nach Engelbert Humperdinck animiert mit schwungvollen Liedern zum Mitsingen. Die Vorstellung von 9 bis 10 Uhr richtet sich an Drei- bis Sechsjährige, die Vorstellung um 11.30 Uhr an Sieben- bis Zehnjährige.