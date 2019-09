Die Philharmonie Salzburg bringt am Dienstag, 8. Oktober, das Schülerkonzert „World of Warcraft & Also sprach Zarathustra“ um 14 Uhr im Carmen Würth Forum in Künzelsau auf die Bühne. Sinfonische Musik und Orchester-Sound aus Blockbustern richtet sich an Gruppen oder Schulklassen der Altersstufe 12 bis 18 Jahre.