Kinderkonzert „Kleine ganz groß“

In der Reihe „Kunst und Kultur für Kinder“ ist am Freitag, dem 8.Oktober 2021, um 16.00 Uhr die Begabtenklasse von Diana Brekalo zu Gast im Rappenau. Die Begabtenklasse von Diana Brekalo lädt auf eine tolle Reise durch die verschiedenen Musikepochen ein. Mit spannenden Erzählungen über die Komponisten und die Entstehungsgeschichte der berühmten Klavierstücke (die die meisten bestimmt kennen werden), bekommt unser junges Publikum einen schmackhaften Einblick in die Musikwelt und das wird auch noch von gleichaltrigen Kindern moderiert und gespielt.Sie werden Werke von Bach über Beethoven bis Debussy spielen und Sie von Ihrer Freude für die Musik begeistern.Der Eintritt zu den Veranstaltungen der Reihe „Kunst und Kultur für Kinder“ ist für Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen 4 Euro. Vielen Dank an die Sparkasse Kraichgau, die diese Reihe unterstützt und den kostenlosen Eintritt der Kinder ermöglicht!Eine Anmeldung ist beimKulturamt unter 07264/922-161 oder per E-Mail unter Kulturamt@badrappenau.deunbedingt erforderlich.Bitte tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Veranstaltung(ab 6 Jahre)und bringen Sie zur Veranstaltung entsprechende Nachweise (geimpft, getestet, genesen) mit.Dankeschön.Falls eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich ist, bitte auf der Hotline-Nr. 01590/4153057 Bescheid geben.